الاقتصاد

الموافقة لـ«أمانة للتأمين» على تسويق وبيع منتج لها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة أمانة للتأمين التعاوني، اليوم، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج التأمين على عقد العمالة المنزلية والمقدم للعملاء الأفراد في المملكة العربية .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج يكون متوافقاً مع الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية الصادرة عن الهيئة.
وأفادت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي (إلزامي-P-AMAN-1-I-24-037).
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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