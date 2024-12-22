شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«أمانة للتأمين» على تسويق وبيع منتج لها والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج يكون متوافقاً مع الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية الصادرة عن الهيئة.

وأفادت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي (إلزامي-P-AMAN-1-I-24-037). الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة أمانة للتأمين التعاوني، اليوم، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج التأمين على عقد العمالة المنزلية والمقدم للعملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج يكون متوافقاً مع الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية الصادرة عن الهيئة.وأفادت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي (إلزامي-P-AMAN-1-I-24-037).