شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتعدين» توقع اتفاقية لتخصيص أرض بمدينة ينبع الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المتحدة للصناعات التعدينية، الأربعاء الماضي، اتفاقية استثمارية مشروطة لتخصيص أرض بمدينة ينبع الصناعية بمساحة 35,920.78 م2 مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك لغرض خدمة الخطط التوسعية للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة ستقدم خلال مدة الاتفاقية والمحددة بسنة هجرية من تاريخ التوقيع المخططات الهندسية والمواصفات الخاصة باستغلال الارض حسب الجدول الزمني المحدد (خطة التنفيذ) والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية بما في ذلك مزودي الخدمات واستيفاء جميع متطلبات الأنظمة البيئية للهيئة الملكية وتقديم التقارير الشهرية طوال مدة الاتفاقية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء.
ونوهت بإبرام الهيئة بعد موافقتها على المخططات الهندسية النهائية الاتفاقية الاستثمارية لتأجير الأرض للشركة.
وتبلغ القيمة الإيجارية للمساحة مبلغ (161,643.51) ريال عن كل سنة هجرية تعاقدية علما بأنه سوف تكون الأرض بدون مقابل خلال مدة هذه الاتفاقية (لمدة سنة).
وأفادت بأن مدة العقد 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ونوهت بالإفصاح عن الأثر المالي وأي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشركة ستقدم خلال مدة الاتفاقية والمحددة بسنة هجرية من تاريخ التوقيع المخططات الهندسية والمواصفات الخاصة باستغلال الارض حسب الجدول الزمني المحدد (خطة التنفيذ) والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية بما في ذلك مزودي الخدمات واستيفاء جميع متطلبات الأنظمة البيئية للهيئة الملكية وتقديم التقارير الشهرية طوال مدة الاتفاقية وحتى الانتهاء من أعمال الإنشاء.
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وتبلغ القيمة الإيجارية للمساحة مبلغ (161,643.51) ريال عن كل سنة هجرية تعاقدية علما بأنه سوف تكون الأرض بدون مقابل خلال مدة هذه الاتفاقية (لمدة سنة).
وأفادت بأن مدة العقد 12 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ونوهت بالإفصاح عن الأثر المالي وأي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة.