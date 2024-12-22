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المسند : اليوم يتوقف الليل من أخذه حصة النهار

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الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عبدالله المسند أن الليل سيتوقف من أخذ حصة النهار بدايةً من اليوم، لافتًا أن غدًا سيبدأ النهار يأخذ من حصة الليل .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” يوافق 1 الجدي 1396 هجري شمسي دخول برد الانصراف ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: “لا برد إلا بعد الانصراف”.

وأضاف:” وفقًا للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة يتضح أن شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخير من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.”

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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