شكرا لمتابعة خبر عن المسند : لو كان محور الأرض مستقيماً لما كانت هناك فصول أربعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شرح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند ، سبب تعاقب الفصول قائلاً أن التعاقب ليس بسبب قرب أو بعد الأرض عن الشمس، بل نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس.

ونوه القصيم بأن في فصل الشتاء، تكون الأرض أقرب إلى الشمس مقارنة بفصل الصيف، إلا أن زاوية سقوط أشعة الشمس هي العامل الحاسم في تحديد درجة الحرارة والفصول.

وكتب القصيم عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس :” يحدث تعاقب الفصول بسبب ميل محور الأرض بزاوية 23.4 درجة ودورانها حول الشمس. لو كان محور الأرض مستقيماً دون ميلان، لما كانت هناك فصول أربعة، ولكانت ساعات الليل والنهار ثابتة لا تتغير”.

وتابع ، في هذه الحالة، سيعيش الناس في فصل واحد فقط يعتمد على الموقع الجغرافي وبهذا ستكون المناطق الشمالية متجمدة تمامًا وغير صالحة للحياة والمناطق الاستوائية ستكون حارة جدًا وغير قابلة للعيش.

وأكد القصيم بأن وقتها سيضطر البشر للتجمع في شريطين ضيقين الأول شمال خط الاستواء، والثاني جنوب خط الاستواء وهذا ماسيجعل الحياة أكثر صعوبة ومحدودية، ويؤدي إلى مشقة كبيرة على الإنسان.