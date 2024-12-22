شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية ونظيره الكويتي يستقلان قطار الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نافل، وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف خلال زيارته الرسمية للمملكة.

وقام الوزيران بجولة ميدانية شملت استخدام قطار الرياض، أحد أبرز المشاريع الحديثة في المملكة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والكويت ومناقشة سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والبنية التحتية.

وتأتي تجربة قطار الرياض في إطار استعراض التطورات الحضارية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشاد الوزيران بالمستوى المتقدم للمشروع، معتبرين أنه نموذج يحتذى به في مجال النقل الحضري، حيث يربط مختلف أرجاء العاصمة الرياض بخطوط سريعة وعصرية.