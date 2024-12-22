شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: طريف تسجل أقل درجة حرارة بـ 2 مئوية فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن أجواء باردة إلى باردة جداً تغطي معظم مناطق المملكة، حيث سجلت طريف عند فجر اليوم أقل درجة حرارة.

وأوضح الحصيني وفقاً لبيانات “Meteologix”، أن درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم الأحد، عند الساعة السادسة صباحاً، أظهرت أن طريف سجلت أقل درجة حرارة بـ2 مئوية فقط.

وأشار إلى أن الرياض سجلت 7 درجات مئوية، وهو انخفاض ملحوظ بفارق 7 درجات عن يوم أمس، وفي المقابل، استمرت الأجواء على الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدلة الحرارة.

وتأتي هذه الأجواء في إطار موجة البرد التي تؤثر على المنطقة، داعياً الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.