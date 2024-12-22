شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: موجات برد شديدة تتوالى على المملكة حتي منتصف شهر رمضان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في شؤون الطقس وليد الحقيل عن توقعه لموجدة برد شديدة ستؤثر علي المملكة في الأيام القادمة.

وقال في مداخلة هاتفية على إذاعة العربية FM: ” ستتوالي علي المملكة موجات برد شديدة، بدأت بالفعل يوم أمس السبت، موجة باردة مدتها لمدة 3 أيام، وتعمقت اليوم”.

وأضاف: ” الموجة الحالية ستنتهي غدا الاثنين، وستبدأ موجة جديدة باردة أخري بدءا من الأسبوع المقبل، وهناك موجات باردة متعددة ستشهدها المملكة خلال الفترة القادمة، ستكون أقل حدة من الموجة الحالية، وهي الموجة الباردة الثالثة، وستستمر حتى بداية أو ربما وسط شهر رمضان المقبل”.

وتابع: ” ستشهد مدينة الرياض انخفاضا في درجات الحرارة لتصل إلى 4 أو 5 درجات في الفجر، وسيكون شمال الرياض الأكثر برودة ومع الاتجاه جنوبا ترتفع درجات الحرارة تدريجيا”.