«الشؤون الإسلامية» تختتم الدورة العلمية التثقيفية للعاملين بالمساجد

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، الدورة العلمية التثقيفية للعاملين بالمساجد، من أئمة ومؤذنين جدد، تم تعينهم خلال العام الجاري، حيث نظمت في عدد من مساجد الشارقة، بهدف تأهيلهم ورفع كفاءتهم الشرعية، وذلك في إطار سعي الدائرة المستمر لتطوير الكوادر الدينية، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.

شارك في الدورة 100 إمام ومؤذن، وحاضر فيها عدد من الوعاظ والمفتين بالدائرة، مستهدفين صقل مهارات العاملين بالمساجد في عدد من العلوم الشرعية اللازمة لقيامهم بمهام عملهم على الوجه المطلوب.

تناولت الدورة عدداً من المحاور المهمة، من بينها تطوير مهارات الخطابة والإلقاء، وأفضل الممارسات لإدارة المساجد وخدمة المصلين، كما ركزت الدورة على موضوعات معاصرة تهم المجتمع، منها مسائل في فقه الصيام والصلاة والطهارة وعلوم القرآن الكريم، كما اكتسب المشاركون عدداً من المهارات التي تسهم في صقل خبراتهم الدعوية والتوعوية.

وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية: إن الشؤون الإسلامية تسعى لتحقيق تطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في نشر الوعي الديني بالمجتمع وفق تعاليم الدين الحنيف، وتحقيق الترابط المجتمعي، والحفاظ عليه من الأفكار الدخيلة والهدامة، مؤكداً مواصلة الجهود للارتقاء بالعاملين بالمساجد في الإمارة، وتحفيزهم على الاستزادة من طلب العلم الشرعي، وصقل مهاراتهم، وتنمية ثقافاتهم في شتى المجالات الدعوية، بما يكفل قيامهم بالواجب المنوط بهم على الوجه المطلوب.