شكرا لمتابعة خبر عن السنان: عقوبات رادعة تنتظر الممارسين الصحيين المخالفين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقب الكاتب المختص بالشأن الصحي محمد السنان علي رصد وزارة الصحة لمخالفات مهنية ارتكبها ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.

وقال السنان فى مداخلة مع قناة الإخبارية: “من المؤسف أن نري هذه الأخطاء الفردية والتي لا تمثل الممارس الصحي و الممارسين الصحيين المتواجدين بالمملكة”.

وتابع: “هذه تجاوزات تتنافى مع القيم المهنية والأخطاء المعتمدة والمعترف بها في المجال الصحي من نشر معلومات شخصية للمرضي دون إذن، ومشاركة محتوي غير لائق وبعيد عن الطبيعة المهنية لهم”.

وأضاف: وزارة الصحة بالإجراءات التي قامت بها تدلل علي الاهتمام الكبير بحقوق خصوصية المريض، وهي لا تسمح بالمساس بخصوصيتهم وحقوقهم وستتخذ الإجراءات والعقوبات الرادعة عن طريق الجهات المختصة، لهم ولأي ممارس يخالف الضوابط التي وضعت في نظام مزاولة المهنة”.

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