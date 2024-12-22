شاهدوا ماذا قال بشارالشطي عن افتتاح خليجي 26 خليجي زين بالكويت الذي شارك فيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - استطاع كلٌ من الفنان بشارالشطي والفنان عايض أن يشعلا أجواء كأس الخليج بأغنية "فزنا" الذي قدماه معاً في جو كان مليئاً بالاستعراض، والتفاعل والحماس والمتابعة. ونشر الفنان بشار الشطي صورة جمعته مع الفنان عايض والموزع الموسيقي ربيع الصيداوي وعلق وكتب: "اللهم لك الحمد والشكر.. دامت أفراحج يا بلادي، و دام عز الخليج. شكراً من القلب لـ أخي النجم الجميل عايض والموزع الموسيقي اخوي الغالي ربيع الصيداوي افتتاح خليجي 26 "خليجي زين".

وأضاف: "والشكر موصول لكل القائمين على هذا الافتتاح الرائع إدارياً وفنياً وموسيقياً وإخراجياً، فرداً فرداً وعلى رأسهم معالي وزير الإعلام والشباب السيد عبدالرحمن المطيري المحترم والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في وزارة الإعلام السيد تركي العارضي المحترم وكل فريقه الرائع من وزارة الإعلام واللجنة العليا المنظمة للافتتاح فرداً فرداً ابدعتوا وأحسنتوا وقواكم الله وتستاهل الكويت هذه الفرحه، الله يديم جمعتنا بأهلنا من كل الخليج ولا يخلينا من بعض".

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كما علق الفنان عايض على مشاركته بحفل افتتاح خليجي 26 خليجي زين بالكويت، وكتب على حسابه بمنصة X ونشر صور للحدث وعلق وكتب: "سعدت كثيراً بالوقوف أمام سمو الأمير مشعل الأحمد في حفلة افتتاح خليجي زين26 وعسى الله يحفظ الكويت وشعبها".

فيما نشر الموزع والمؤلف الموسيقي ربيع الصيداوي صورة له مع الفنان بشارالشطي والفنان عايض وكتب: "أجمل شعور لما تشوف أهل الخليج كله على قلب واحد مجتمعين بسعادة وحب والي شفناه اليوم من فرحه الجمهور اهو فعلاً الفوز الحقيقي، اليوم فعلاً فزنا، والله يديم علينا نعمه الأمن والأمان والتقدم والتطور والازدهار يا رب، بشارالشطي مهما قلت يا خوي ما أوفيك حقك يا نجم الكويت أحسنت وأبدعت وأشكرك جداً على ثقتك فيني وإن شاء الله يا رب دايماً أكون قدها عايض شكراً من القلب على رقييك وفنك. كل الشكر لكل من ساهم بنجاح هذي البطوله بطولتنا بطوله كل أهل الخليج".

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افتتاح بطولة كأس الخليج خليجي 26

تم افتتاح بطولة كأس الخليج بنسختها الـ26، على ملعب جابرالأحمد الدولي في الكويت، أمس السبت بأجواء حماسية وتشويقيه مصاحبة لعروض فنية وألعاب نارية استمر الحفل الافتتاحي 22 دقيقة، تخللتها عدة عروض موسيقية وقدم الفنانان بشارالشطي وعايض دويتو بعنوان "فزنا" الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، واختتم الحفل بعروض ألعاب نارية أضاءت سماء الملعب.للمزيد من الأخبار: تعادل منتخب الكويت مع ضيفه العُماني في افتتاح بطولة خليجي 26

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