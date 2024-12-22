البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحصل على تنويه خاص بمهرجان أيام قرطاج السينمائية  

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - استطاع فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" أن يحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم بالدورة الـ35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس.

تنويه خاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

حصل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور على تنويه خاص من لجنة التحكيم مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك "منصور" في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يحصل على تنويه خاص بمهرجان قرطاج السينمائي- الصورة من الشركة المنتجة

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قصة العمل

تدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول (حسن) الشاب الثلاثيني الذي يُعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه؛ خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير من دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطارداً من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

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يمكنك متابعة بالصور: العرض الأول للبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بالبحر الأحمر

الجدير بالذكر أن الفنان عصام عمر أعلن مؤخراً عن عرض الفيلم في دور العرض السينمائي بالتزامن مع العام الجديد، وأكد أنه بداية من 1 يناير سيتواجد في دور العرض المصرية، وبداية من 9 يناير سيتم عرضه في جميع بلدان الوطن العربي.



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