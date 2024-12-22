نيكول كيدمان تكشف تفاصيل تعرضها لأزمة نفسية في فيلمها الأخير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - الفن ليس دائماً كما نراه، صورة نهائية تخطف الأنظار، سواء كان عملاً سينمائياً، قطعة أثرية، أو لوحة مرسومة، بل الفن يحمل في طياته لحظاتٍ كثيرةً مؤلمةً وصعبةً وإحباطاً وتنازلات، ومراحل صعود وهبوط يمر بها الفنان حتى يُخرج الصورة النهائية التي نراها، ولا نرى كواليسها، كما أن حالة التوحد التي يتطلب على الفنان أن يعيشها خلال عمله الفني، وعلى وجه التحديد الممثلين، يكون لها في بعض الأحيان أبعاداً نفسية سيئة، لذلك دائماً يُقال "الفنون جنون"، وهذا ما حدث بالفعل مع النجمة نيكول كيدمان.

نيكول كيدمان وصراعاتها النفسية في فيلمها الأخير

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نيكول كيدمان، الفنانة العالمية البالغة من العمر 57 عاماً، والتي تألقت في عدد لا بأس به من الأفلام السينمائية، بأدوار مختلفة ومميزة، كشفت في لقاء أجرته حديثاً أن وراء التقمص الشديد الذي كانت تتطلبه بعض الشخصيات، كان يوجد معاناة كبيرة، ومعركة نفسية تخوضها، حتى تستطيع أن تفصل بين الدور الذي تجسده وبين شخصيتها الحقيقية.

كما أشارت إلى أن فيلمها الأخير "Baby girl" استنزفها نفسياً، وكاد أن يؤذيها عقلياً، بسبب توحدها مع الشخصية، وبسبب كثرة العواطف والمشاعر المختلطة التي كانت تشعر بها.

وقالت: "في كل دور أقوم بتجسيده أُعطي كل ما لدي لهذا الدور، ولم أكن أدري أن هذا يحدث على حساب صحتي العقلية، وقد تسبب أحدث فيلم لي في خسائر نفسية فادحة، لأنه من الصعب حقاً المرور بكل هذه المشاعر. كانت المخرجة توقف التصوير أحياناً وتحتضنني حتى تعطيني طاقة لمواصلة العمل".

ثم ذكرت أنها مرّت بصدمة عاطفية مماثلة أثناء تصوير مسلسل "Big Little Lies" وقالت: "كان ذلك مزعجاً لنفسيتي كثيراً، لأنني لم أستطع التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي".

واختتمت حديثها قائلة: "ما زلت أتعلم ألا أضحي بنفسيتي من أجل الفن. إن تقديري لذاتي بمثابة رحلة جديدة أخوضها".

فيلم Baby girl

الفيلم هو دراما رومانسي، عُرض لأول مرة في 30 أغسطس 2024، في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الحادي والثمانين، حيث فازتبكأس فولبي لأفضل ممثلة.

كما تم اختيار الفيلم كأحد أفضل عشرة أفلام لعام 2024 من قبل المجلس الوطني للمراجعة، وحصلت كيدمان أيضاً على جائزة أفضل ممثلة.

عُرض الفيلم لأول مرة في أمريكا الشمالية في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي التاسع والأربعين في 10 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن يُعرض في بقية دور العرض الأمريكية في 25 ديسمبر 2024.

وتدور أحداث الفيلم حول رومي التي تؤدي دورها كيدمان، وهي مديرة تنفيذية متزوجة من مخرج مسرحي، تجد نفسها داخل علاقة عاطفية مع زميل لها يصغرها سناً في العمل، فتضع حياتها المهنية وعائلتها على المحك.

الفيلم بطولة نيكول كيدمان، وهاريس ديكنسون، وأنطونيو بانديراس، وصوفي وايلد، وإستر ماكجريجور، وفوغان رايلي، وجايت جانسن، وإيزابيل مار، وفيكتور سليزاك، وأنوب ديساي، وبارتلي بوز، وماكسويل ويتنجتون كوبر.



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