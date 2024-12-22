بمقطع فيديو طريف غادة عبد الرازق تشعل كواليس شباب امرأة.. وهذا ما فعلته!

فيديو طريف يجمع لينا صوفيا وغادة عبد الرازق

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - شاركت الفنانة الشابة، مقطع فيديو طريف من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ظهرت فيه مع الفنانةعلى طريقة "التيك توك"، من كواليس مسلسلهما "شباب امرأة" والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني القادم 2025.حيث نشرتمقطع فيديو طريف جمعها بالفنانة غادة عبد الرازق عبر حساب لينا على "إنستغرام"، حيث ظهرتا في الفيديو وهما تجسدان مشهداً تمثيلياً جمع مي عز الدين وكندة علوش من مسلسل "دلع بنات".وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو، معلقين على خفة ظل النجمتين وتحديداً غادة، ومؤكدين على قدرتهما تقديم أدوار كوميدية.

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أبطال مسلسل "شباب امرأة"

مسلسل "شباب امرأة" مقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا التي قدمت غادة عبد الرازق مسلسلها الأخير "صيد العقارب"، والعمل يشارك في بطولته كل من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، يوسف عمر، داليا شوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.واختار صناع مسلسل "شباب امرأة" الاعتماد على فنانين شباب لتجسيد شخصيات العمل، حيث تلعب غادة عبد الرازق دور شفاعات التي جسدتها تحية كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوى التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.



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