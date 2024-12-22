خاص لـ الخليج 365 علي سعيد في مهرجان الرياض للمسرح: سعدت بمشاركتي بعرض لتكريم أحمدالسباعي وهذه مشاريعي القادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - تحدث الكاتب والمخرج علي سعيد أثناء تواجده في مهرجان الرياض للمسرح عن مشاركته بكتابه العرض المسرحي الذي قُدم عن الشخصية المكرمة بالمهرجان وقال لـ الخليج 365: "تشرفت بحضور مهرجان الرياض المسرحي وكانت لدي مشاركة بكتابة عرض مسرحي قصير بيوم بحفل الافتتاح بإشراف المخرج عامر الحمود وكانت تتحدث عن الشخصية المكرمة في المهرجان وهو الراحل أحمدالسباعي وهو كاتب وقاص وصحافي ومؤرخ من مكة المكرمة حاول في الستينيات الميلادية تأسيس مسرح ولم يوفق في ذلك الوقت للظروف التي صادفته فأحببنا أن نحتفى بما كان يرغب أن يعمله من خلال عرض قصير".

وتابع "علي" قائلاً: "أتمنى إن شاء الله يكون هذا التكريم الذي قامت به هيئة المسرح والفنون الأدائية للراحل أحمد السباعي أن يكون بداية حقيقة للالتفات حول مفكرين وأدبائنا الذين لم يعيشوا هذه الزمن، ودائماً أرى أن الدول تنهض من خلال فنونها وثقافتها وفكرها وهذه إحدى الاحتفاءات التي سعدنا بتقديمها.

جديد علي سعيد القادم

وعن جديدة القادم كشف الكاتب والمخرج علي سعيد أنه بصدد عمل عدد من المشروعات الفترة القادمه وقال: "مشروعي القادم عمل وثائقي طويل وهو الآن بمرحلة المونتاج، وهنالك سيناريو لفيلم ورواية طويلة قمت بكتابته والآن بمرحلة المسودات، وهنالك عمل أُعد له ولكنه ليس للسينما وإنما للتلفزيون ودائماً أنا في حركة فنية منوعة".

أيهما يفضل علي سعيد السينما أم التلفزيون؟

وعند سؤالنا لـ علي سعيد أيهما يفضل الأعمال السينمائية أم التلفزيونية وهل له أعمال للتلفزيون قال: "كانت هنالك محاولة للدراما مع الفنان عبدالله السدحان بأشياء بسيطة، وهنالك مشروع طويل لكنه لم ير النور إلى الآن للدراما، لكن انتمائي الأول للسينما ولأنني كاتب تكون هنالك بعض التداخلات وتأتي من منطقة الكتابة للتلفزيون أو المسرح ولكن الانتماء والشرايين الروح هي في السينما".

وعند سؤالنا له ما هو المختلف بالسينما جعله يعشقها أجاب: "سحر السينما في تعاطيه مع الزمن، وعلى سبيل المثال الزمن في المسرح هو زمن ثابت ومحدود، بينما الزمن بالسينما زمن ساحر ومتقلب ومتداخل وخيالي أكثر والإمكانيات إللي يمنحنى إياها السينما في الكتابة على مستوى الموسيقى الصوت الإضاءة وألوان مختلفة وأيضاً هنالك خيال يمنحنى إياه السينما أكثر من أي مجال آخر سواء مسرحاً أو تلفزيوناً حتى في وصول العمل السينمائي ممكن يوصل ويبقى إكثر".

فنان يتمنى العمل معه علي سعيد

وعند سؤالنا له عن الفنان الذي يتمنى أن يكتب له عمل قال علي سعيد: "حقيقة أكثر من فنان وهم أصدقاء لي، عملت مع الفنان يعقوب الفرحان، الفنان إبراهيم الحساوي وغيرهم، ولكن أتمنى العمل مع الأجيال السابقة نحتاج الالتفات لهم لأنهم يملكون خبرة، كذلك تجارب جديده مع شباب وبنات من الجيل الجديد".

وعن الأسماء الذي يرغب مستقبلاً العمل معهم قال "علي": "أطمح العمل مع الفنان الفنان غسان مسعود والفنان منذر الرياحنة وهذه من باب الأمنيات لكن ككاتب أحب أكثر العمل مع فنانين السينما السعودية والعمل مع شبابنا لديهم قاعدة تخرج طاقات مهمة وأعتقد أنه مسؤوليتنا ككتاب لإبرازهم".

أفضل الأفلام السعودية من وجه نظر علي سعيد

وعند سؤالنا له أنه الفترة الماضية عُرضت عدد من الأفلام السعودية، ما هو الفيلم الذي جذبه وأحبه؟ قال "علي": هنالك الكثير من الأفلام السعوديه جميله قد أذكر منها فيلم "مندوب الليل" بالدرجة الأولى شعرت بأنه عمل متكامل وفيه لغة وصنعة والمخرج والكاتب كان لديهما حرفة وقوة بالعمل، أيضاً شاهدت مؤخراً بمهرجان البحر الأحمر الدولي فيلم "سلمى وقمر" فيلم حجازي من جدة جميل جداً وفيه لحظات إنسانية عالية، أيضاً فيلم "هوبال" كان فيه احتفاء رائع في الصحراء ونحتاج مثل هذه الاعمال الفترة القادمة".

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