هل يقطع عادل إمام غيابه ويعود للتمثيل في 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - أثار المخرج رامي إمام جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تضارب تصريحاته بشأن اعتزال والده الفنان عادل إمام، حيث أكد مؤخراً أنّ والده في انتظار العمل المناسب الذي يحمسه للوقوف أمام الكاميرا، بينما أشار قبل عامٍ تقريباً إلى أن والده اعتزل بشكلٍ نهائي.

عادل إمام أبلغ أصدقاءه المقربين بعدم الرغبة في العودة

يقضي وقته بين أسرته وأحفاده

حقيقة منعه من الظهور في وسائل الإعلام

وعلمت "الخليج 365" من مصادر مُقربة أنّ الفنان عادل إمام، لن يعود للتمثيل مُجدداً، سواء كان من خلال مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي، إذ أعلن لبعض أصدقائه المُقربين، الذين اعتاد على استقبالهم في منزله من وقتٍ لآخر، عدم الرغبة في العودة إلى التمثيل والاعتزال بشكلٍ نهائي، إذ اكتفى بما قدمه طوال مسيرته الفنية لأكثر من 6 عقود كاملة.وأوضح المصدر أنّيقضي وقته حالياً بين عائلته وأحفاده، وكذلك أصدقاءه المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، حيث يستقبلهم في منزله، ولا يُفكر في العودة إلى التمثيل مُجدداً، لاسيما وأن هذا المجال يتطلب جهوداً ضخمة، والوقوف لساعاتٍ طويلة.

وكان الفنان محمد إمام قد نفى مطلع العام الجاري، صحة ما تردد بشأن قرار الأسرة بمنع ظهور عادل إمام في المناسبات العامة ووسائل الإعلام، وحظر زيارة نجوم الفن له داخل منزله، مؤكداً أن كل ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، مؤكداً أن الزعيم يستمتع بحياته مع أحفاده ويستقبل المقربين فقط من أصدقائه.

وأضاف محمد إمام في تصريحات تلفزيونية: "أبويا مبسوط بنجاحنا واجتهادنا أنا وأخويا لأننا ورثنا عنه هذا الاجتهاد، وما يُقال إننا منعينه من الظهور ده مش حقيقي، هنمنعه من الظهور ليه؟ الناس بتزوره في البيت والراجل في فترة راحة مع الأحفاد وبيستمتع بحياته، عادل إمام عمل اللي ما يتعملش".

آخر أعمال عادل إمام

يذكر أنّ مسلسل "فلانتينو" الذي قدّمه عام 2020 كان آخر أعمال عادل إمام، حيث جسد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة كل من الفنانين دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، وأحمد فريد.

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