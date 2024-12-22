شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الفيلم الوثائقى "فدائى" للمخرج كمال الجعفرى بالتانيت الذهبى من مهرجان قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

وُزعت جوائز الدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية، حيث فاز الفيلم الوثائقي الفلسطيني فدائي للمخرج كمال الجعفري بالتانيت الذهبي، فيما حصل على تنويه خاص (جائزة لجنة التّحكيم) الفيلم المصري البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج خالد منصور، ونال جائزة التّانيت الذّهبي للفيلم الوثائقي القصير الأيام الأخيرة مع اليان من إخراج مهدي الحجري – تونس.

ونال الجائزة الوطنية للفيلم الروائي الطويل "قنطرة" لوليد مطار، وذهبت الجائزة الوطنية للفيلم الوثائقي "لون الفسفاط" لرضا التليلي، وحصد التانيت الفضي الفيلم المصري القصير "أحلى من الأرض" للمخرج شريف البنداري.



شريف البنداري



كمال الجعفري



المخرج المصري خالد منصور المخرج المصري خالد منصور



جوائز أيام قرطاج السينمائية



جوائز أيام قرطاج السينمائية



جوائز أيام قرطاج السينمائية



وكانت أيام قرطاج السينمائية قد أعلنت عن الجوائز الموازية للمهرجان، وحاز فيلم "ذراري الحمر" للمخرج لطفي عاشور(تونس) على جائزة خميس الخياطي للسينما المقاومة، وهي جائزة مستحدثة في المهرجان ومنحتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الدورة الحالية وكانت لجنة تحكيم هذه الجائزة مكونة من المخرجة أنس كمون (تونس)، الناقدة إيلي مستورو (بلجيكا) والناقد أحمد بوغابة (المغرب) وهي ذاتها لجنة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية والتي منحت جائزة "فيبريسي" لفيلم "ماء العين" للمخرجة مريم جعبر (تونس - كندا).

وحصد جائزة لينا بن مهني لحقوق الانسان فيلم "ارتداد" للمخرج اينتاغريست الأنصاري (موريتانيا) وتكونت هذه اللجنة من الهاشمي بن فرج وعادل عزوني وفيروز بن سلامة.

وذهبت جائزة لجنة الاتحاد العام التونسي للشغل (وضمت لجنة تحكيمها الناصر الصردي والحبيب بالهادي وسمية بوعلاقي) إلى فيلم "لون الفسفاط" للمخرج رضا التليلي (تونس).