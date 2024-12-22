الخارجية الصينية: المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان تنتهك بشكل خطير سيادة الصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها "تعارض بشدة" موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 571,3 مليون دولار كمساعدة دفاعية لتايوان، معتبرة ان "هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، مضيفة أن بكين "تعارض بشدة هذا الإجراء".
ونددت الخارجية الصينية بـ"انتهاك مبدأ الصين الواحدة".
ووافق بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان، وفق ما أعلن البيت الأبيض قبل يومين.
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