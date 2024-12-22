رمضان 2025: تفاصيل شخصية دينا في مسلسل إش إش لـ مي عمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - تنافس الفنانة دينا، في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، وهو العمل الذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخراً، ليدخل فوراً غرف المونتاج والمكساج، ليكون جاهزاً للعرض.

صلة قرابة بين دينا ومي عمر

أبطال "إش إش"

علمت "الخليج 365" أنّ الفنانة دينا تُجسد خلال أحداث المسلسل، شخصية راقصة، وتجمعها صلة قرابة بـ"" وهي الشخصية التي تُجسدها مي عمر، حيث تُعلمها أساسيات ومهارات الرقص، لاسيما وأن الأخيرة تعمل راقصة في الأفراح الشعبية.

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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مي عمر تحتفل بانتهاء التصوير

وكانت مي عمر قد احتفلت بانتهاء التصوير في منتصف نوفمبر الماضي، حيث نشرت صورة من الكواليس، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة عليها بقولها: "حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا بودّع الشخصية اللي عشت معاها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح. حبيت كل لحظة قضيتها وأنا بجسدها، وحاسة إن جزء مني هيفضل معاها دايماً، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد".

ووجهت مي عمر رسالة لزوجها المخرج محمد سامي قالت فيها: "محمد سامي، شكراً ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايماُ بتشوف التفاصيل اللي ما حدش غيرك كان ممكن يلاحظها.. شكراً إنك بتعرف إزاي تخرج مننا أفضل ما عندنا، وعلى إبداعك وتوجيهك في كل مشهد.. شكراً إنك كنت قائد حقيقي لينا وخلّيت إش إش يبقى تجربة ما تتنسيش".

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دينا: تعرضت لصعوبات بالغة في بداية حياتي العملية

يُذكر أنّ الفنانة دينا قد روت في حوارٍ تلفزيوني سابقٍ لها عن حجم الصعوبات التي تعرضت لها في بداية حياتها العملية، حيث وصلت إلى حدّ القطيعة بينها وبين والدها، قائلة: "في ثانية جامعة لما جبت تقدير جيد، وفضل مخاصمني لمدة سنتين بسبب عملي في الرقص، وبعد ما جبت جيد في الجامعة تحدثنا مرة أخرى".

وأضافت: "بابا كان يحبني أكثر واحدة في بناته، وكنت الابنة المفضلة لديه، وكان يريد أن يصالحني، وكان يمر على بيتي كل يوم، ويمر على الفندق الذي أعمل فيه، وكنت أدرك أنه كان يريد الاطمئنان على ابنته، أحضرته وجعلته يشاهد أين أعيش؟ فكنت أعيش في فيلا جدة صديقة لي، وكانت لا تدخلني متأخراً، وكانت تدرك مواعيد شغلي وحريصة على مذاكرتي وتفوقي العملي".

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