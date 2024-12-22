خلال حفله بموسم الرياض: ماجد المهندس يكشف عن جديده "ميني ألبوم" قادم مع هذه الأسماء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - كشف الفنان ماجد المهندس عن جديده، وهو ميني ألبوم قادم، وذلك خلال حفله بموسم الرياض، تحديداً خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل حيث قال للإعلاميين الموجودين: "أجهز لـ"ميني ألبوم" مع شركه روتانا سيصدر خلال أيام، ويتضمن أربع أغانٍ جميعها من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، أما نصيب الألحان فيه فهي لكل من: صادق الشاعر 3 أغانٍ، وواحدة من ألحان أحمد الهرمي".

كما أشاد المهندس بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة بمختلف الجوانب في عهد القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وولي عهده الأمين أمير الشباب محمد بن سلمان يحفظه الله. كما وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على كل ما يقدمه من إبداع في مجال صناعة الترفيه والموسيقى، وبارك للجمهور السعودي والخليجي والعربي على الإنجاز المهم بفوز المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم الحدث الكروي الكبير كأس العالم "مونديال 2034".

ماجد المهندس- الصورة من المركز الاعلامي لـ روتانا

حفل ماجد المهندس بموسم الرياض

كان الفنان ماجد المهندس قد قدم حفله بموسم الرياض، وكان واحداً من أجمل وأقوى حفلات الموسم بنسخته الخامسة، الذي يُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى"، وشهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً ملأ مسرح محمد عبده أرينا في حفل مكتمل العدد.

وجاءت الجلسة على فقرتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، قدم فيهما المهندس ما يزيد على 25 أغنية مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، حيث غنى "يهزك الشوق، تناديك، هدوء، أنا بالقوة نسيت، أحبك من الآخر، أحبك موت، على مودك، خذ عيوني، الدنيا دوارة، جننت قلبي، أنا بلياك، الفاتنة، مرماي، عطشان‏، على الذكرى، ودعت روحي، على الله، لأجل عينك يا غيدة، ودني لك، قوس الربابه، تسيبني وتروح، محلا اللقا، بين إيديه، بديت أطيب، ودعت روحي، على الله"، وغيرها من الأغاني التي أطربت الجمهور الحاضر.

حفل ماجد المهندس- الصورة من المركز الاعلامي لـ روتانا



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