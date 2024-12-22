عايض في أقوى حدثين: يشدو بصوته النشيد الوطني السعودي في النزال التاريخي ويشارك بحفل افتتاح خليجي زين 26

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - تمكن الفنان السعودي عايض من الحضور والمشاركة في أقوى حدثين بالكويت، وكان افتتاح كأس الخليج "خليجي 26"، وفي اليوم نفسه شارك بالسعودية بأداء السلام الملكي السعودي في النزال التاريخي بين أوسيك وفيوري والذي انتهى لصالح الأوكراني أوسيك.

وشارك الفنان عايض متابعيه على منصة X صوراً لمشاركته مع الفنان الكويتي بشار الشطي حفل افتتاح خليجي زين26، وغرد وكتب: "سعدت كثيراً بالوقوف أمام سمو الأمير مشعل الأحمد في حفلة افتتاح خليجي زين26 وعسى الله يحفظ الكويت وشعبها".

كما نشر مقطعاً آخر من الافتتاح وكتب: "الهدف والحلم واحد يا خليجي أو خليجي".

كما نشر فيديو قبل أيام على منصة إكس عن مشاركته بكأس الخليج بالكويت بأغنية "فزنا" غرد وكتب: "تشرفت كثيراً بالمشاركة في هذا العمل الجميل مع أخي الغالي الفنان: بشار الشطي، وبالتوفيق لجميع المنتخبات الخليجية المشاركة".

ومن الكويت وفي اليوم نفسه عاد الفنان عايض إلى السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، وشارك في أداء النشيد الوطني السعودي في النزال التاريخي بين أوسيك وفيوري ونشر حساب ألوان الرياض فيديو له وهو يؤدي النشيد الوطني وعلق وكتب: "الفنان عايض يوسف يؤدي السلام الوطني في النزال التاريخي بين أوسيك وفيوري والذي انتهى لصالح الأوكراني أوسيك في حضور معالي المستشار، وعدد من الشخصيات الشهيرة".

كما نشر صورة له المستشار تركي الشيخ وأشار إليه وكتب: "لحظة تاريخية بالنسبة لي شكراً من القلب". كما نشر صورة له من الحدث على حسابه على الإنستغرام، وكتب "ليلة مميزة في حياتي".

الفنان عايض

كان الفنان عايض قد نال مؤخراً جائزة أفضل أغنية خليجية عن أغنيته المميزة "لمّاح" في حفل جوائز بيلبورد عربية، ويستعد الفترة القادمة لإقامة حفل في دولة الكويت ضمن فعاليات حديقة الشهيد مع الفنان عبدالعزيز الضويحي في 26 ديسمبر 2024.

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