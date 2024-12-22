أول تعليق من ماغي بوغصن بعد تكريمها في الموريكس دور 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - انطلق مساء أمس السبت حفل توزيع جوائز الموريكس دور لعام 2024، بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني في العالم العربي. وشهد الحفل تكريم العديد من النجوم والنجمات منهن الفنانة ماغي بوغصن التي حصدت جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول عن مشاركتها بمسلسل "ع أمل".

ماغي بوغصن تحصد جائزة أفضل ممثلة في الموريكس دور

عبرت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن عن سعادتها بهذه الجائزة، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" صور لها من، التي ظهرت من خلالها وهى ترتدي فستاناً أحمر، وعلقت بالقول: "إنه موسم الجوائز".

وتجدر الإشارة بأن مسلسل "ع أمل" عُرض في موسم رمضان الآخير، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، خاصةً أن حبكته الدرامية نقلت صورة من أرض الواقع في المجتمع اللبناني وهى السيطرة الذكورية التي تُفرض على النساء بلبنان ولا سيما في قرى بعينها، إذ تدور الدراما في مسلسل "ع أمل" في مجتمعين متوازيين ومتباينين، من خلال البيئة الثقافية والاجتماعية، مجتمع تسيطر عليه الهيمنة الذكورية، وآخر تتواجد فيه المرأة كشريك فعال له حقوق وعليه واجبات.

وشاركت في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم منهم، الفنانة كارول عبود، ماغي بوغصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، إلسا شلق، رنين مطر، ريان حركة، وآخرون، والعمل من تأليف نادين جابر، ومن إخراج رامي حنا.

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ماغي بوعصن حاضرة في موسم دراما رمضان 2025

على جانبٍ آخر، تتواجد الفنانةفي دراما رمضان 2025 بمسلسل "بالدم" إذ تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي. ويجمع العمل نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم، باسم مغنية، بديع أبوشقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، والعمل من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف ندين جابر.

وخلال الأيام الماضية روجت "ماغي" للمسلسل، من خلال الكشف عن اسم شخصيتها بالعمل وهو "غالية"، حيث شاركت ماغي بوغصن متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" الصور الأولى من كواليس المسلسل، والتي ظهرت من خلالها بملابس شخصيتها بالعمل وهي "غالية"، وعلقت بالقول: "غالية.. بالدم".

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