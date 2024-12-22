شكرا لمتابعة خبر عن معلمون يخطفون الأنظار في رحلة مدرسية ويلعبون مع الطلاب كالأطفال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت رحلة مدرسية نظمها أحد المدارس نشاطًا غير تقليدي، حيث كانت المتعة والضحك حاضرين طوال الوقت، ولكن ما أثار انتباه الجميع هو أن المعلمين كانوا يستمتعون أكثر من الطلاب.

بدلاً من أن يقتصر دور المعلمين على مراقبة الطلاب أثناء اللعب، انخرطوا بكل حماس في الأنشطة والألعاب في الملاهي، مما جعلهم يشتركون مع الطلاب في المرح والإثارة.

وشاركوا في جميع الألعاب من الدوارة والقطار السريع إلى ألعاب أخرى مثيرة، مما أضاف جواً من المتعة والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.

الطلاب عبروا عن إعجابهم وسعادتهم بمشاركة المعلمين في الأنشطة، مؤكدين أن هذه الرحلة كانت مختلفة تمامًا عن أي رحلة مدرسية أخرى، حيث جعلت المعلمين جزءًا من متعة اليوم، وهو ما خلق ذكريات لا تُنسى للجميع.