الامارات | وفد «كيوتو نوتردام» يطلع على تجربة مركز جمعة الماجد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، وفداً طلابيّاً من جامعة كيوتو نوتردام اليابانية.

وترأست الوفد الدكتورة أكيكو سومي، أستاذة الأدب العربي بالجامعة، وضمَّ 19 طالبة من تخصصات أكاديمية متنوعة.

وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين والدارسين في مختلف الجامعات، والوقوف على تجربته في حفظ التراث الإنساني من خلال توفير الكتب النادرة والمخطوطات.

وقدم مدير عام المركز، الدكتور محمد كامل جاد، شرحاً تفصيليّاً عن تاريخ تأسيس المركز والخدمات المتميزة التي يقدمها، مشيراً إلى رؤية رئيس المركز، جمعة الماجد، الذي استشرف أهمية رقمنة الكتب والمخطوطات مبكراً، ما أسهم في نشر المعرفة عالميّاً، خصوصاً خلال جائحة كورونا، إذ استمرَّ المركز في تقديم خدماته إلكترونيّاً عبر وسائل تقنية متنوعة.

وزار الوفد مختلف أقسام المركز، ومعرض «مسيرة العطاء» وقاعة المطالعة، واطلع على الخدمات المقدمة للباحثين، علاوة على قسم المكتبات الخاصة، وأبرز المكتبات التي انضمَّت إلى المركز، ومنها مكتبة ميتسوبيشي اليابانية، التي تعد ثانية أهم المكتبات الأجنبية الخاصة التي يقتنيها المركز، إذ تحتوي على 722 كتاباً تغطي موضوعات متنوعة، من التراث الياباني إلى فن الطهي والحكايات الشعبية.