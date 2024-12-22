شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين سعيد نعمان: إسرائيل لن تستهدف الحوثي وستستمر في ضرب المنشآت اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح السفير اليمني ياسين سعيد نعمان أن إسرائيل لن توجه ضربات مباشرة للحوثيين، بل ستستهدف المنشآت اليمنية القريبة منهم، في محاولة لإيجاد مبرر لاستمرار عدوانها.

وقال نعمان في منشور عبر فيسبوك: "إسرائيل لن تضرب الحوثي مباشرة، بل ستستهدف المنشآت اليمنية من حوله، بهدف عدم الإضرار بالحاجة التي يشكلها الحوثي لها، وكذلك لمواصلة سياستها التوسعية وتصفية كل ركائز القضية الفلسطينية".

وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى مبررات تُظهر المنطقة كمصدر تهديد لأمنها وأمن العالم، وتستمر في تعزيز هذه الصورة رغم أن ما تبقى من مبررات هو ما كانت تسميه "محور المقاومة".

وأشار إلى أن المنطقة لم تتمكن حتى الآن من بناء دولة المواطنة المدنية الحديثة، ولا تزال تواجه تحديات كبيرة من المشاريع الطائفية والتفكيكية".