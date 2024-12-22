شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 10.35% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت في 11 نوفمبر الماضي على تداول السعودية، النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2024م (تسعة أشهر).

وأوضحت الشركة أن تاريخ انخفاض الخسائر 1446-05-28 الموافق 2024-11-30.

وأفادت بأن مقدار الخسائر المتراكمة -15,531,431.

وذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة: تحويل قيمة الاحتياطي النظامي بمبلغ 75 مليون ريال بناءً على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 05 نوفمبر بتحويل قيمة الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية انخفاض الخسائر المتراكمة من 62% من رأس مالها كما في 30/09/2024م إلى 10.35% من رأس مالها الحالي كما في 30/11/2024م.وكانت الشركة قد أعلنت في 11 نوفمبر الماضي على تداول السعودية، النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2024م (تسعة أشهر).وأوضحت الشركة أن تاريخ انخفاض الخسائر 1446-05-28 الموافق 2024-11-30.وأفادت بأن مقدار الخسائر المتراكمة -15,531,431.وذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة: تحويل قيمة الاحتياطي النظامي بمبلغ 75 مليون ريال بناءً على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 05 نوفمبر بتحويل قيمة الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة.