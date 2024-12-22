شكرا لقرائتكم خبر عن «الفخارية»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 10.35% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الانابيب الفخارية انخفاض الخسائر المتراكمة من 62% من رأس مالها كما في 30/09/2024م إلى 10.35% من رأس مالها الحالي كما في 30/11/2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت في 11 نوفمبر الماضي على تداول السعودية، النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2024م (تسعة أشهر).
وأوضحت الشركة أن تاريخ انخفاض الخسائر 1446-05-28 الموافق 2024-11-30.
وأفادت بأن مقدار الخسائر المتراكمة -15,531,431.
وذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة: تحويل قيمة الاحتياطي النظامي بمبلغ 75 مليون ريال بناءً على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 05 نوفمبر بتحويل قيمة الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 11 نوفمبر الماضي على تداول السعودية، النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2024م (تسعة أشهر).
وأوضحت الشركة أن تاريخ انخفاض الخسائر 1446-05-28 الموافق 2024-11-30.
وأفادت بأن مقدار الخسائر المتراكمة -15,531,431.
وذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة: تحويل قيمة الاحتياطي النظامي بمبلغ 75 مليون ريال بناءً على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 05 نوفمبر بتحويل قيمة الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة.