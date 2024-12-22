هل اعتزل كيفانش تاتليتوغ التمثيل؟ اقرأ التفاصيل

إشترى الممثّل التّركيّ، كيفانش تاتليتوغ، مطعمًا في مدينة اسطنبول ليكون هذا المطعم هو الأول له على ان يتّم الافتتاح قريبًا.

وبحسب ما تمّ التداول، يعمل كيفانش على وضع قائمة طعام تضّم لائحة بأطباق حصرية وضع هو فكرتها من الالف الى الياء خاصة أن كيفانش معروف عنه حبّه للطهي وهو دائمًا ما يظهر عبر حساباته وهو يطهو اشهى المأكولات.

نشير أن كيفانش سبق وتعاقد رسميًّا على بطولة مسلسل جديد بعنوان “نجدت ألماس”، الذي يروي قصّة حياة أوّل رجل عصابات تركيّ، والذي برز بوسامته الطّاغية وعمليّات السّطو على البنوك في السّتّينيات؟

المسلسل مبنيّ على السّيرة الذّاتيّة لـ يلدريم ألماس، نجل نجدت ألماس، الذي يحمل عنوان “أبي كان رجل عصابات، لكنّني كنت طفلًا”.

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العمل الذي سيعرض على منصّة رقميّة، سيأخذ الجمهور إلى عالم نجدت الماس الإجراميّ وسيكشف عن حياته المضطربة، بدءًا من تحوّله إلى رجل عصابات سرق البنوك في شوارع إسطنبول، ثمّ إلى سنوات سجنه، إضافة إلى علاقاته المثيرة للجدل مع كبار رجال العصابات أيضًا تفاصيل عن حياته العائليّة.

كيفانش سيشارك في إنتاج المسلسل مع شركة القمر أمّا السّيناريو فهو من كتابة ليفانت جانتك.