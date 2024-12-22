بالفيديو- الفنان أبو يطرح أغنيته الجديدة بعد تأجيلها بسبب حرب لبنان

طرح الفنان المصري، أبو، أغنيته الجديدة “الحرب العالمية” على طريقة ليريك فيديو عبر موقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، والاذاعات وهى من كلمات أبو ومحمد شافعي، ألحان أبو وتوزيع موسيقى سيكا – منير ماهر.

أغنية “الحرب العالمية” تتحدّث عن الحبّ بنوع من الفانتازيا، حيث يقول في كلماتها “بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة مابين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الاخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية”.

نذكر أنّ أبو، كان قد أعلن في لقاء سابق مع “الخليج 365” أنّه قرّر تأجيل إطلاق أغنيته الجديدة “الحرب العالميّة” رغم إطلاق الإعلان التّرويجيّ للأغنية في وقت سابق.

أمّا عن أسباب التّأجيل، فهو اختيار شخصيّ وبصفة شخصيّة بسبب الحرب الإسرائيليّة على لبنان.