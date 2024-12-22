كتيبة جنين في "سرايا القدس": السلطة الفلسطينية احتجزت 237 من عسكرييها بسبب رفضهم المشاركة في عملية جنين

أشارت كتيبة جنين في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في تصريح، إلى أن "تصريحات الناطق باسم أجهزة أمن السلطة (الفلسطينية) ضد المقاومين منسجمة مع الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال"، مع استمرار عملية السلطة في جنين ضد الفصائل المسلحة.

وشددت على أن "رسالتنا للعساكر في السلطة عودوا إلى رشدكم فقد حذرناكم ولا تختبروا صبرنا"، وقالت "أجهزة الأمن الفلسطينية قتلت منذ 7 تشرين الأول 14 مواطنا خارج إطار القانون دون حسيب ولا رقيب".

وكشفت الكتيبة أنه "لدينا معلومات عن احتجاز السلطة 237 من عسكرييها رفضوا المشاركة في العملية بجنين".