الاسمر في ريسيتال ميلادي في صفاريه: سنبني الجمهورية القوية ولبنان الذي نحلم به

نظّم مركز صفاريه في"القوّات اللبنانيّة "- منطقة جزين، رسيتالاً ميلادياً في كنيسة مار جرجس، حيث ألقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر كلمة أشار فيها الى أن "محور الشر عبر التاريخ راحل إلى الزوال، ويبقى أبناء الحياة والمحبة والنور، المؤمنون بأن الغد سيكون أجمل. نحن في منطقة جزّين، قدّمنا الكثير ليس حبّاً بالسيطرة، بل حفاظًا على لبنان كدولة لكل أبنائها تحت سقف واحد".

وقال "صمدنا رغم التحديات، وحضورنا اليوم يؤكد تمسكنا بأرضنا. رغم الغصات، عيد الميلاد هو عيد الأمل والتلاقي، ونحن على يقين بأن الأيام المقبلة ستكون أجمل. معًا سنبني الجمهورية القوية، ولبنان الذي نحلم به".