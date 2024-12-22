إعلام إسرائيلي: رئيس الموساد أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين ردا على إطلاق الصواريخ

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "رئيس الموساد دافيد برنياع أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، في إطار مساندة الحركة لقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة.

في وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي ترصد أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن استعدادا لاستهدافها".

وقالت إن "الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يقران بأن محاربة الحوثيين (حركة أنصار الله) معقدة لصعوبة جمع معلومات استخباراتية".

وأمس، أعلنت القوات المسلحةِ اليمنية، انه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".

وذكرت أن "الصاروخ أصابَ هدفَه بدقةٍ ولم تنجحِ الدفاعاتُ والمنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له".