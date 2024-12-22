"المنار": الجيش الإسرائيلي فجّر منازل في كفركلا للمرة الثانية مساء اليوم

أفادت قناة "المنار"، عن قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير منازل في بلدة كفركلا للمرة الثانية مساء اليوم. ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان رغم بدء لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق عملها وعقد اجتماعاتها

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