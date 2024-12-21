تتويج مارك ألين بكأس بطولة موسم الرياض للسنوكر

توّج سعادة مدير عام موسم الرياض الأستاذ ماجد الغرابي، الأيرلندي الشمالي مارك ألين بكأس بطولة موسم الرياض للسنوكر للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بنتيجة خمسة أشواط مقابل شوط واحد على البلجيكي لوكا بريسل.

قدّم ألين أداءً استثنائياً في البطولة، وحقق مفاجأة كبيرة في الدور نصف النهائي بعد إقصائه الأسطورة الإنجليزية روني أوسوليفان بنتيجة ٤-٢، في مباراة مليئة بالإثارة أظهر خلالها مهاراته الفريدة وتحكمه بمجريات اللقاء.

أما البلجيكي لوكا بريسل، فقد أظهر مستوى عالياً في البطولة بفوزه على الويلزي مارك ويليامز بنتيجة ٤-٢، ليؤكد جدارته بين نخبة لاعبي العالم.

جاءت البطولة نتيجة اتفاقية تاريخية بين معالي المستشار تركي آل الشيخ والاتحاد الدولي لمحترفي السنوكر، وتميزت بابتكار فريد وهو الكرة الذهبية التي تبلغ قيمتها ٢٠ نقطة، وتتيح للاعب فرصة تحقيق ١٦٧ نقطة، ما يجعلها الأعلى في تاريخ اللعبة.

يذكر أن الكرة الذهبية التي أعلن عنها معالي المستشار تركي آل الشيخ في وقت سابق والتي تمنح الفائز مليون دولار، لم ينجح أحد في اقتناصها، للعام الثاني على التوالي.

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و جمعت بطولة موسم الرياض للسنوكر ٢٠٢٤ أفضل عشرة لاعبين في التصنيف الرسمي للسنوكر حتى نهاية بطولة المملكة المتحدة ٢٠٢٤ التي أقيمت في الأول من ديسمبر، مما جعلها منصة تنافسية فريدة تعكس التزام موسم الرياض باستضافة الأحداث الرياضية العالمية.