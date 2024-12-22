الامارات | «الإمارات لمسرح الطفل» ينطلق مع «سيرك الغابة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري، انطلقت أول من أمس، النسخة الـ18 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل. وشهد حفل الافتتاح تكريم شخصية المهرجان الفنان الإماراتي مبارك ماشي، من قبل رئيس المهرجان إسماعيل عبدالله، ونائب رئيس جمعية المسرحيين الفنان أحمد الجسمي، ومدير المهرجان الدكتور حبيب غلوم.

وشهدت الليلة الافتتاحية تقديم فرقة مسرح خورفكان للفنون عرض «سيرك الغابة»، تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي، الذي أدى أحد أدوار المسرحية أيضاً. وتمكن العرض من جذب جمهور الأطفال إليه وتفاعلهم معه منذ البداية وحتى إسدال الستار.