هآرتس: بيانات للجيش الإسرائيلي تظهر أنه أجبر 96 ألف فلسطيني على مغادرة مخيم جباليا بالقوة

كشفت صحيفة "هآرتس" بأن تقديرات في الجيش الإسرائيلي تشير الى أن نحو 70% من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة قد هدمت بشكل كامل، موضحة ان "بيانات للجيش الإسرائيلي تظهر أنه أجبر 96 ألف فلسطيني على مغادرة مخيم جباليا بالقوة". وأكدت الصحيفة أنه "خلال الحملة الأخيرة على مخيم جباليا ومحيطه قتل 35 جنديا إسرائيليا وأصيب المئات".

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