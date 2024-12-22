شكرا لقرائتكم خبر "شتانا... حكاية": رحلة "هنري مورز" إلى قلب الرياض.. حكاية تنبض بروح المغامرة وسحر السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع استمرار فعاليات تقويم شتاء السعودية 2024 الذي بات يستقطب الزوار والسياح من أنحاء العالم، تروي لنا وجهة الرياض حكاية استثنائية تجمع بين شغف المغامرة وروح الاكتشاف، لتكتب فصًلا جديدًا من فصول "شتاء الألف ليلة وليلة" الذي يبرز الوجه الحقيقي للمملكة كوجهة سياحية عالمية تعكس القيم والثقافة السعودية وتزخر بالتجارب والوجهات السياحية الآسرة.

هنري مورز، شاب بريطاني عاشق للتحديات والمغامرات، قرر أن يخوض رحلة مشي غير مسبوقة لمدة 15 يوماً، انطلقت من حدود السعودية الإماراتية وصولاً إلى قلب الرياض.

الهدف؟ حضور فعالية نزال الملاكمة العالمي بين تايسون فيوري وأوليكساندر أوسيك، التي تعد واحدة من فعاليات "شتانا حكاية"، إضافة إلى الاستمتاع بأجواء الشتاء الساحرة التي تميز العاصمة الرياض.

وصل هنري إلى الرياض وسط استقبال سعودي مليء بالترحاب، حيث عكست الاحتفالات الفلكلورية السعودية الأصيلة والرقصات الشعبية الحية التراث والكرم اللذين تفخر بهما المملكة. استقبال يعبر عن أصالة الضيافة السعودية وروحها التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

خلال رحلته، وثق هنري يومياته عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك لحظات مليئة بالإثارة وحب الاستكشاف، مع تسليط الضوء على جمال الطبيعة السعودية وكرم أهلها، لتكون رحلة هنري ليست فقط تجربة شخصية، بل هي دعوة مفتوحة للعالم بأسره لاستكشاف المملكة وجاذبيتها السياحية التي تجمع بين المغامرة، الثقافة، والترفيه.

ويمكن لعشاق سياحة المغامرة متابعة تجربة هنري السياحية الفريدة في السعودية من خلال الرابط:

https://www.instagram.com/henryoscarmoores

وتأتي قصة هنري في وقت تشهد فيه السعودية العديد من الفعاليات العالمية، السياحية والترفيهية، التي يقدمها تقويم "شتاء السعودية 2024"، في سبع وجهات سياحية مميزة هي (الرياض، جدة، العلا، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل)، إضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية و500 عرض حصري.

وأكدت مغامرة "هنري" في السعودية على أن المملكة ليست وجهة سياحية عالمية فحسب، بل أن زيارتها تمثل تجربة متكاملة غنية تعكس جمال الطبيعة، أصالة التراث، كرم الضيافة وسحر المغامرة.

ويتضمن "شتاء السعودية" عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter

وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول.

ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.