الصليب الأحمر اللبناني أكد أن المحررين السبعة بحالة جيدة

أعلن الصليب الاحمر اللبناني، في بيان، أن طواقمه "نقلت بعد ظهر اليوم الأحد 22 كانون الاول من الحدود الدولية في منطقة رأس الناقورة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور 7 اشخاص هم كل من: علي جمال عوض الأحمد، جعفر حسن علي حيدر، قاسم حسن علي حيدر، رفعت يوسف عوض الأحمد، أحمد حسن حيدر، جعفر محمد المصطفى، يوسف عوض يوسف الاحمد، وذلك لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهم بحالة جيدة".
وقالت إنه "جرت هذه العملية بعد اجراء الاتصالات والتنسيق بين فريق الارتباط في اليونفيل والصليب الاحمر اللبناني، كما وحضر وفد من اللجنة الدولية للصليب الاحمر".
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