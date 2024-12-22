الامارات | الأحمر البحريني يهزم الأخضر السعودي ويتصدر مجموعته في «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع المنتخب البحريني شوطا كبيرا للوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 26 المقامة في الكويت، عقب الانتصار المستحق الذي حققه على نظيره السعودي 3-2، لحساب المجموعة الثانية من البطولة، مساء اليوم الأحد.

وبهذا الانتصار تصدر الأحمر البحريني المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب العراق، الذي فاز بدوره على اليمن بهدف دون رد، في حين احتل المنتخب السعودي المركز الثالث، وقبع منتخب اليمن في المركز الأخير.

وتقدم البحرين عن طريق مهدي عبد الجبار، الذي استغل ركنية مهدي الحميدان، وحولها برأسه في المرمى، من دون أن يكون مراقبا من دفاع السعودية «19».

وعزز مهدي الحميدان من تقدم الأحمر عندما أضاف الهدف الثاني بعد كرة عرضية مُرسلة من الجهة اليمنى هيأها له المدافع السعودي، علي لاجامي لينجح في التسجيل منها «38».

وفي الشوط الثاني، تمكن مصعب الجوير، من تقليص الفارق لمصلحة الأخضر من كرة تلقاها على حافة الصندوق، وأودعها في المرمى «73».



ولكن الفريق السعودي لم يهنأ كثير بالهدف، إذ تمكن محمد جاسم من توسيع الفارق مجددا لمصلحة منتخب البحرين، بعد كرة أسقطها من فوق الحارس نواف العقيدي «76».

وحصل الأخضر على ضربة جزاء تمكن صالح الشهري من ترجمتها إلى هدف «86»، لتنتهي المباراة بفوز البحرين 3-2.