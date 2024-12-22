أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الأسير الإسرائيلي في قطاع غزة ساهر باروخ الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله لدى حماس قبل عام تبين أنه قتل في محاولة لإنقاذه.
وكشفت أن "عملية الجيش الإسرائيلي الفاشلة لإنقاذ الأسبر ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي حماس أدت لمقتله".
وقالت القناة إنه "من غير المعروف حتى الآن إن كان الأسير ساهر باروخ قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي أم على يد من قام بأسره".
في السياق، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن "الجيش أجرى تحقيقا معمقا في محاولة إنقاذ ساهر باروخ وتم استخلاص العبر".
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تسبب بمقتل أسرى إسرائيليين جراء قصفه وعملياته في قطاع غزة مع استمرار الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: عملية فاشلة للجيش الإسرائيلي لإنقاذ أسير قبل عام أدت لمقتله إثر اشتباك مع مقاتلي حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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