النشرة: الجيش يعمل على تفجير صواريخ من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقول رماية الطيبة بقاعًا

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنه "سمعت أصوات انفجارات على السلسلة الشرقية مصدرها حقول رماية الطيبة التابعة للجيش اللبناني شرقي بعلبك، حيث تعمل فرق من فوج الهندسة على تفجير صواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي على البقاع".

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