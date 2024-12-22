شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأوقاف والإرشاد بالمهرة ينفذ زيارة تفقدية لعدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة/ خاص

نفذ نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة، أ.محمد أحمد الشاوش، زيارة تفقدية لعدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم بمديرية الغيضة شملت الزيارة كلاً من:

- مركز حسنات في حارة كلشات

- مركز الإبداع في الجحي

- مركز الفوزية في العبري

- مركز الياسين

وجاءت هذه الزيارة تنفيذًا لبرنامج وزارة الأوقاف لقطاع التحفيظ.

خلال الزيارة، اطلع محمد الشاوش من القائمين على المراكز الدينية و المحتوى الديني والعلمي الذي يتلقاه الملتحقين، مشيدًا بالبرامج والوسائل التعليمية المتطورة التي تعتمد عليها المراكز في سبيل تحفيظ القرآن الكريم.

رافق نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد في زيارته الأستاذ وليد عبيد عليان مدير الشئون المالية بالمكتب،

الأستاذة هناء عوض اليافعي سكرتارية مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.