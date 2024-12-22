أبو الحسن: جنبلاط عاد إلى دمشق شامخاً مظفراً بالنصر

أسار أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تصريح، إلى أن "ها هو (الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط قد عاد إلى دمشق شامخاً مظفراً بالنصر".
وقال "ها قد عدنا إلى سوريا الحرة مع الأمل الكبير الواعد بأن تنعم سوريا وشعبها بالحرية والديمقراطية والتنوّع والإستقرار والإزدهار".
وأضاف أبو الحسن "لنبن أفضل العلاقات التي تحفظ سيادة وحرية وإستقلال وطننا الحبيب لبنان وتحفظ سوريا الواحدة الموحدة الأبية. هنيئاً لكم ولنا الإنتصار الكبير، ويبقى الإنتصار الأكبر هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والحرية والهوية".
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