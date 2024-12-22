أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش في بلدة كفرزبد - زحلة مركز جبيلة عين البيضا التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وصادر كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
وقالت "تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: استلمنا مركز جبيلة عين البيضا التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وصادرنا أسلحة وذخائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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