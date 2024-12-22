ابي رميا: أطالب الدولة اللبنانية بالإسراع بإرسال وفد رسمي إلى سوريا للبت بمصير المفقودين

أسار النائب سيمون ابي رميا، في تصريح، إلى أنه "مرة جديدة، وبعد تصريح (زعيم هيئة "تحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية الجديدة) احمد الشرع اليوم اثر لقائه الوفد الدرزي وإعلانه الاستعداد للتعاون بملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، أطالب الدولة اللبنانية، اي السلطة التنفيذية، بالإسراع بإرسال وفد رسمي لبناني إلى سوريا للبت نهائياً بمصير المفقودين ووقف المزايدات السياسية والشعبوية في هذا الملف الإنساني بامتياز".

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