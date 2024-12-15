السعودية | سفراء 8 دول في ضيافة معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار سفراء دول اليابان ومصر والمغرب والأردن وصربيا والهند ورومانيا وألبانيا، بجانب البعثة الفرنسية، اليوم، معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض.

وتجول السفراء ووفد البعثة الفرنسية، في أجنحة إمارات الخليج 365 والقطاعات الأمنية، وتعرفوا على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وإنجازاتها محليًا ودوليًا، وأبرز مشروعاتها التنموية، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في المحافظة على البيئة واستدامتها، والسلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن مناسكهم، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وخدمات مراكز العمليات الموحدة (911) الإنسانية والأمنية، وخدمات الأحوال المدنية والجوازات والأمن العام، والخدمات الطبية والإسعافية، وتعزيز السلامة المرورية، واستعراض التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية.

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