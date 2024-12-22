شكرا لقرائتكم خبر عبدالله هزازي يحتفل بتوقيع كتابه "عشرون فكرة ملهمة" بمعرض جدة الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهد حفل التوقيع حضورًا مميزًا من الأقارب والأصدقاء، بالإضافة إلى عدد من زوار المعرض الذين أثنوا على مضمون الكتاب ورسالته التعليمية.
ويُعد الكتاب دليلًا إبداعيًا للمعلمين والمعلمات، حيث يقدم أفكارًا مبتكرة تساهم في تطوير أساليب التدريس للصفوف الأولية وتعزيز التميز والإبداع في العملية التعليمية.
وأشاد الحضور بالدور البارز الذي يلعبه الكتاب في تمكين المعلمين والمعلمات من تطبيق استراتيجيات تعليمية ملهمة، مما يُسهم في تحسين جودة التعليم الأساسي وتحقيق أهدافه.
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