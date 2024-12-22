خاص بالفيديو- الموريكس دور يحيي الفن مجددا..هذا ما صرّح به الدكتورين فادي وزاهي الحلو وهلا المر وصفية العمري وماغي بو غصن

ميرنا وليد - بيروت - أقيم حفل جوائز الموريكس دور لمؤسسيه الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وذلك بعد أن تم تأجيله بسبب الحـ رب التي مرّت على لبنان، الحفل عرضته شاشة "ال بي سي"، من تقديم الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة.



موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة، واليوم نعرض لكم التقرير الأول الذي ضم: مؤسسي جائزة الموريكس دور زاهي وفادي الحلو، سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، الممثلة صفية العمري، الممثلة ماغي بو غصن، الممثل طلال الجردي، الممثل ومقدم البرامج وسام حنا، الكاتبة ندين جابر، الممثلة نوال كامل، الممثلة إلهام شاهين، الفنان فادي فتال، الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا.