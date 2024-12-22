مي عمر تبهر الأنظار بإطلالة أنيقة في الموريكس دور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر الجمهور مجموعة صور وثقت من خلاله إطلالتها في حفل الموريكس دور.

وقد أطلت مي عمر بفستان باللون الأسود طويل وضيق، بقبة واسعة وقصة مميزة عند الكتفين.

ومن الناحية الجمالية، تركت مي عمر شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وعلقت مي عمر على الأمر معبرة عن فرحتها بالحصول على جائزة الموريكس دور، وقالت: "فائزة بجائزة الموريكس دور، حبيبتي! يشرفني للغاية أن أتلقى جائزة الموريكس دور هذا العام لأفضل ممثلة مصرية عن دوري في فيلم نعمة في نعمة الأفوكاتو. إلى معجباتي -فراشاتي الجميلات- أنتن مصدر إلهامي الدائم. حبكم ودعمكم يعنيان الكثير بالنسبة لي، وأنا أشارككم هذه الجائزة جميعًا".

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