شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة والان نبدء بالتفاصيل

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خدمات منصة أبشر

الدمام - شريف احمد - توفر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، خدمة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة للأفراد، لتقديمها إلى الجهات المعنية.وأكدت "أبشر" عبر خلال حسابها بمنصة "إكس"، إمكانية التحقق من التقرير عبر رمز الاستجابة السريع "QR Code"، ويمكن الاستفادة من الخدمة بالخطوات الآتية:يذكر أن منصة "أبشر" نفذت خلال الشهر الماضي أكثر من "6,002,000" عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3.618 مليون عملية، ونفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 81,482 عملية تحقق من صلاحية الهوية الوطنية، و38,648 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا.وكذلك 28,855 عملية في خدمة بياناتي، و28,177 تعريفًا بفرد الأسرة، و15,535 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,224 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5,965 سجل أسرة، 2,749 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.