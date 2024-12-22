شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عشرات الآلاف يتظاهرون في العاصمة ضد الرئيس الصربي والان نبدء بالتفاصيل

مظاهرات الشعب الصربي

محاكمة فوتشيتش

اتهامات بالاستيلاء على السلطة

انهيار سقف في محطة قطار

الدمام - شريف احمد - وقف عشرات الآلاف في ساحة رئيسية في العاصمة الصربية، اليوم الأحد، للمشاركة في مظاهرة حاشدة ضد الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش وحكومته.وقد دعت اتحادات طلاب ونقابات مزارعين إلى تنظيم المظاهرة، في ساحة سلافييا في بلجراد، التي تعد واحدة من أكبر المظاهرات في السنوات الأخيرة.وتعد هذه المظاهرة جزءًا من حركة أوسع تطالب بالمحاسبة على خلفية حادث انهيار مظلة أسمنتية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد، في الأول من نوفمبر الماضي.و أسفر الحادث عن مقتل 15 شخصًا، ونظمت أيضا مظاهرات أصغر في مدينتي نيس وكراجوييفاتس.وبدأت المظاهرة في بلجراد بوقفة صمت لمدة 15 دقيقة حدادًا على الضحايا، بعد ذلك سمعت هتافات "أيديكم ملطخة بالدماء."ويشير كثيرون في صربيا إلى الفساد المنتشر وعمليات الترميم غير المتقنة، في مبنى محطة السكك الحديدية في مدينة نوفي ساد، الذي جدد مرتين في السنوات الأخيرة ضمن مشاريع ضخمة مشكوك فيها تشارك فيها شركات حكومية صينية.ويطالب المحتجون بمحاكمة فوتشيتش والمسؤولين عن الحادث، وفي استعراض للثقة، افتتح الرئيس الصربي، اليوم الأحد، قطاعًا من طريق سريع بني حديثًا في وسط صربيا.وقال فوتشيتش إنه لن يتراجع أمام مطالب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية، واتهم خصومه باستخدام الطلاب في محاولة للاستيلاء على السلطة.وأضاف فوتشيتش "سنهزمهم مرة أخرى. إنهم (المعارضة) لا يعرفون ماذا يفعلون سوى استخدام أبناء الآخرين".وخلال الشهر الماضي قُبض على 11 شخصًا على صلة بانهيار سقف في محطة قطار أوائل الشهر الجاري في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد.وأسفر حينها عن مقتل 15 شخصا وإصابة شخصين بجروح خطيرة، فيما قال مكتب المدعي العام في نوفي ساد في بيان إن المشتبه بهم يواجهون اتهامات بارتكاب أفعال إجرامية ضد الأمن العام، والتسبب في خطر عام، وتنفيذ عمل إنشائي مخالف للمواصفات.كما ذكرت وقتذاك وسائل الإعلام الصربية، أن وزير التعمير جوران فيسيتش، الذي استقال بعد الواقعة، من بين المحتجزين.