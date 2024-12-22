شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبنا الوطني يخسر أولى مواجهاته أمام العراق 0/1 في خليجي 26 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> خسر منتخبنا الوطني مباراته الأولى أمام نظيره العراقي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، المقامة في الكويت.

والتقى منتخبا العراق واليمن، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج، واستطاع منتخب أسود الرافدين تحقيق الفوز بنتيجة 1-0.

وسجل الهدف الوحيد في للمنتخب العراقي اللاعب أيمن حسين في الدقيقة الـ64.

وبذلك يحصد منتخب العراق 3 نقاط في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج "خليجي 26"، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وانطلقت بطولة كأس الخليج "خليجي 26" مساء أمس السبت، وتستمر حتى 3 يناير 2025، بمشاركة 8 منتخبات.