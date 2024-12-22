شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبنا الوطني يخسر أولى مواجهاته أمام العراق 0/1 في خليجي 26 والان مع التفاصيل
والتقى منتخبا العراق واليمن، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج، واستطاع منتخب أسود الرافدين تحقيق الفوز بنتيجة 1-0.
وسجل الهدف الوحيد في للمنتخب العراقي اللاعب أيمن حسين في الدقيقة الـ64.
وبذلك يحصد منتخب العراق 3 نقاط في مستهل مشواره ببطولة كأس الخليج "خليجي 26"، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية.
وانطلقت بطولة كأس الخليج "خليجي 26" مساء أمس السبت، وتستمر حتى 3 يناير 2025، بمشاركة 8 منتخبات.
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